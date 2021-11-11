Україна - Болгарія 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в Одесі зіграла внічию з національною командою Болгарії.
Товариський матч
11 листопада
Україна - Болгарія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Кірілов, 1:1 - 80 Степаненко
Україна: Бущан (Різник, 46), Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Соболь (Коваленко, 68), Зінченко, Сидорчук (Степаненко, 46), Маліновський (Гармаш, 78), Ярмоленко (к), Зубков (Циганков, 61), Довбик (Яремчук, 46).
Запасні: Пятов, Качараба, Корнієнко, Сікан, Буяльський, Караваєв.
Болгарія: Михайлов (к) (Вуцов, 46), Йорданов (Туріцов, 14), А.Христов, Дімітров, Велковський, Р.Цонєв (Чочев, 61), Б.Цонєв (Костадінов, 70), Кірілов, Недєлєв, А.Ілієв (Мінчев, 46), Десподов (Янков, 70).
Запасні: Караджов, Петков, Іванов, Д.Ілієв, Цвєтанов, І.Ілієв.