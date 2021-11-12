Маліновський оцінив нічию з Болгарією

Хавбек збірної України Руслан Маліновський позитивно оцінив нічию з Болгарією у товариському матчі.

"Створили дуже багато моментів, але забили лише один. Вважаю, що ця гра може дати тільки позитивні емоції – ми добре пресингували, контролювали м'яч, створювали моменти. Є питання лише до реалізації, яка трішки підвела. Треба з позитивним настроєм готуватися до наступної гри.

Степаненко забив прекрасний гол правою ногою. Після матчу питали Тараса, чи забивав він так. Він сказав, що через себе забивав і красивіші голи. Для нього це дуже важливо, адже він давно не забивав за збірну. Вітаю Тараса.

Актуально: Україна - Болгарія 1:1. Огляд матчу

Нічия – не той результат, на який ми розраховували до матчу. Але вважаю, що вболівальники отримали задоволення від гри. Хочу їм подякувати, була хороша атмосфера. Люди прийшли підтримати збірну, хоча було прохолодно. Якби ми хоч 50% моментів реалізували, то могли забити цій команді 5 голів. Дивимося вперед і готуємося до наступної гри", - відзначив Маліновський.