 Маліновський оцінив нічию з Болгарією | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України зіграла внічию з Болгарією у товариському матчі
Вчора 21:24 5381 3
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 09:25 548
Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр
Сьогодні 09:01 16924 2
Італія прийме Швейцарію, Англія зіграє з Албанією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 08:10 383
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:00 1344
Уболівальники вибрали найкращого гравця збірної України у матчі з Болгарією
Вчора 22:25 816
Україна - Болгарія 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:11 960 1
Україна - Болгарія: відео голів і огляд матчу
Вчора 21:22 5760 1
Україна - Болгарія 1:1. Як це було
Вчора 21:21 17816
Збірна України сенсаційно розгромила Францію у відборі на Євробаскет-2023
Вчора 20:55 1574 2
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Родрігес забив дивовижний гол у ворота Азербайджана
Родрігес забив дивовижний гол у ворота Азербайджана Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:24 124
Бех-Романчук знялася у кліпі гурту Антитіла
Бех-Романчук знялася у кліпі гурту Антитіла Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:44 140
Російські фанати влаштували масову бійку на матчі з Кіпром
Російські фанати влаштували масову бійку на матчі з Кіпром Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:41 239
Роналду вчить свого сина фірмовому святкуванню
Роналду вчить свого сина фірмовому святкуванню Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:45 405
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією
Розрядив гармату: Степаненко потужним ударом зрівняв рахунок у матчі з Болгарією Віктор Слюсаренко
Вчора 21:10 1256
Щоденник збірної України: Чому Ярмоленко віддав премію на благодійність
Щоденник збірної України: Чому Ярмоленко віддав премію на благодійність Віктор Слюсаренко
Вчора 08:22 745
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
Вчора 06:20 8639
В Одесі збірна України провела передматчеве тренування
В Одесі збірна України провела передматчеве тренування Віктор Слюсаренко
10.11.2021 21:10 735
Готовий до виклику: Шевченко прокоментував свій прихід у Дженоа
Готовий до виклику: Шевченко прокоментував свій прихід у Дженоа Віктор Слюсаренко
10.11.2021 20:48 488
Російський гонщик Формули-1 потрапив у скандал у нічному клубі
Російський гонщик Формули-1 потрапив у скандал у нічному клубі Віктор Слюсаренко
10.11.2021 20:39 1572
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:55 Футбол Греція - Іспанія 0:1. Огляд матчу 55
11:41 Пряма трансляція Італія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE 281
11:41 Футбол Бразилія достроково вийшла на ЧС-2022 96
11:25 Теніс Відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP 122
11:24 Блог Родрігес забив дивовижний гол у ворота Азербайджана 127
11:11 Футбол Нападник Болгарії: Збірна України грає у феноменальний футбол 212
10:55 Футбол Румунія - Ісландія 0:0. Огляд матчу 131
10:44 Блог Бех-Романчук знялася у кліпі гурту Антитіла 141
10:38 Футбол Маліновський оцінив нічию з Болгарією 296
10:27 Баскетбол Син легенди НБА отримав тюремний термін 242
10:25 Баскетбол Україна - Франція 90:71. Огляд матчу 211
10:11 Футбол Бразилія обіграла Колумбію, Венесуела з Раміресом поступилась Еквадору. Результати кваліфікації на ЧС-2022 у Південній Америці 239
09:56 Футбол Словаччина - Словенія 2:2. Огляд матчу 221
09:46 Футбол В Україні транслюватимуть церемонію нагородження Золотий м'яч-2021 257
09:41 Блог Російські фанати влаштували масову бійку на матчі з Кіпром 240
09:30 Футбол Матвієнко: Збірній України не вистачало лише удачі та реалізації 345
09:25 Баскетбол Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України 548
09:12 Футбол Ярмоленко пояснив нічию з Болгарією 360
09:01 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 16924 2
08:55 Футбол Мальта - Хорватія 1:7. Огляд матчу 271
08:45 Блог Роналду вчить свого сина фірмовому святкуванню 405
08:41 Хокей Піттсбург по булітах обіграв Флориду, Колорадо знищив Ванкувер. Результати матчів НХЛ 325
08:25 Баскетбол Торонто з Михайлюком обіграло Філадельфію, Кліпперс перемогли Маямі. Результати матчів НБА 332
08:10 Футбол Італія прийме Швейцарію, Англія зіграє з Албанією. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022 383
00:00 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція 1344

Маліновський оцінив нічию з Болгарією

Сьогодні 10:38 296 0
Руслан Маліновський прокоментував гру з Болгарією
Маліновський оцінив нічию з Болгарією
#Маліновський, #Україна

Джерело - footballua.tv.

Хавбек збірної України Руслан Маліновський позитивно оцінив нічию з Болгарією у товариському матчі.

"Створили дуже багато моментів, але забили лише один. Вважаю, що ця гра може дати тільки позитивні емоції – ми добре пресингували, контролювали м'яч, створювали моменти. Є питання лише до реалізації, яка трішки підвела. Треба з позитивним настроєм готуватися до наступної гри.

Степаненко забив прекрасний гол правою ногою. Після матчу питали Тараса, чи забивав він так. Він сказав, що через себе забивав і красивіші голи. Для нього це дуже важливо, адже він давно не забивав за збірну. Вітаю Тараса.

Актуально: Україна - Болгарія 1:1. Огляд матчу

Нічия – не той результат, на який ми розраховували до матчу. Але вважаю, що вболівальники отримали задоволення від гри. Хочу їм подякувати, була хороша атмосфера. Люди прийшли підтримати збірну, хоча було прохолодно. Якби ми хоч 50% моментів реалізували, то могли забити цій команді 5 голів. Дивимося вперед і готуємося до наступної гри", - відзначив Маліновський.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Болгарією у товариському матчі.

Коментарі ()