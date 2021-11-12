В Україні транслюватимуть церемонію нагородження Золотий м'яч-2021

Джерело - footballua.tv.
В Україні транслюватимуть церемонію нагородження найкращому гравцю світу за версією France Football.
Церемонію нагородження в Україні покажуть канали Футбол.
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Результати голосування Золотого м'яча оголосять 29 листопада. Місце проведення заходу – знаменитий паризький театр Шатле.
Торік France Football вирішив не обирати найкращого гравця за підсумками коронавірусного сезону.
Нагадаємо, Мессі повідомили, що він отримає Золотий м'яч.