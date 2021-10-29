Золотий м’яч 2021: список претендентів та фаворити

Церемонія нагородження відбудеться 29 листопада 2021 року в Парижі

Джерело - Чемпіон.

8 жовтня France Football оголосив список з 30 претендентів на звання найкращого гравця світу 2021 року за версією видання.

Переможець та новий володар Золотого м’яча стане відомий 29 листопада на 65-й щорічній церемонії, що пройде в столиці Франції Парижі в театрі Шатле.

Претенденти на Золотий м’яч 2021

France Football оголосив список з 30 футболістів, що претендують на приз. Гравці були обрані редакцією французького видання.

Ріяд Марез (Манчестер Сіті), Нголо Канте (Челсі), Ерлінг Голланд (Борусія Д), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Мейсон Маунт (Челсі), Гаррі Кейн (Тоттенхем), Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Ніколо Барелла (Інтер), Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ), Бруну Фернандеш (МЮ), Педрі (Барселона), Лука Модріч (Реал), Джорджо К’єлліні (Ювентус), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Лаутаро Мартінес (Інтер), Неймар (ПСЖ), Сімон К’яєр (Мілан), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Роберт Левандовский (Баварія), Жоржиньо (Челсі), Мохамед Салах (Ліверпуль), Сезар Аспілікуета (Челсі), Ромелу Лукаку (Інтер/Челсі), Кріштіану Роналду (Ювентус/МЮ), Жерар Морено (Вільярреал), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Луїс Суарес (Атлетіко), Філ Фоден (Манчестер Сіті).

Забарний та Мудрик не отримають премію Golden Boy

Як буде обраний переможець Золотого м’яча?

Після оголошення списку з 30-ти претендентів він був відправлений учасникам голосування: головним тренерам збірних, капітанам команд, а також журналістам, по одному представнику з кожної країни.

Трохи більше ніж за місяць до церемонії нагородження, а саме ввечері 24 жовтня, завершився прийом голосів. Ближче до події організатори оголосять шорт-лист з трьох імен, що набрали найбільше голосів, а вже 29 листопада буде названий переможець.

Кожен учасник голосування обрав 5 футболістів з 30-ти. Перший гравець в такому списку отримав 6 балів, другий — 4 бали, третій — 3 бали, четвертий — 2 бали, п’ятий — 1 бал.

Таким чином, вже обраний, але ще не відомий список з трьох найкращих гравців світу 2021 року.

Хто фаворити на Золотий м’яч 2021?

Є різні думки і оцінки шансів на перемогу в голосуванні на Золотий м’яч цього року.

Днями були опубліковані в інтернеті нібито результати голосування, згідно з якими найбільше балів отримав форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовскі. Друге місце нібито посів нападник ПСЖ (в минулому Барселони) та збірної Аргентини Ліонель Мессі, третє — форвард мадридського Реала та збірної Франції Карім Бензема.

Далі нібито йдуть Мохамед Салах, Жоржиньо, Кіліан Мбаппе, Нголо Канте, Ерлінг Холланд, Кріштіану Роналду (9-й) та Кевін де Брейне.

Пояснення таких результатів, а саме в першу чергу, ім’я переможця можна пояснити тим, що Роберт Левандовский, за оцінками багатьох експертів, мав отримати Золотий м’яч у 2020 році за видатні результати у складі Баварії, але через коронавірус і відміну ряду змагань (в тому числі переніс Євро-2020 на рік вперед) церемонія нагородження і голосування були відмінені організаторами. В цьому сенсі за результатами двох років Роберт має всі шанси на перемогу. Окрім здобутків 2020 року, Левандовский має в своєму активі 41 гол в Бунеслізі сезону 2020/21, який дозволив побити видатний рекорд Герда Мюллера.

Букмекери також передбачають перемогу польського бомбардира. Коефіцієнти на перемогу Левандовский коливаються від 1,3 до 1,7.

Не відрізняється думка букмекерів і щодо другого місця. Коефіцієнт на перемогу Мессі коливається від 2 до 2,75.

Враховуючи нібито витік інформації про переможця далі після дуету фаворитів — прірва. Коефіцієнт на Мохамеда Салаха становить від 9 до 21, на Каріма Бензема — від 15 до 34.

Втратив позиції у букмекерів півзахисник Челсі та збірної Італії Жоржиньо, в активі якого перемога в Лізі чемпіонів та на Євро-2020. Цього виявилось недостатньо, щоб скласти конкуренцію.

Хто раніше вигравав Золотий м’яч?

Визначення найкращого гравця Європи відбувається з 1956 року. 2020-й рік став єдиним, в якому не був визначений найкращий гравець континенту.

Тричі переможцями Золотого м’яча були визнані українські футболісти. В 1975 році приз виграв київський динамівець Олег Блохін, в 1986 — також динамівець Ігор Бєланов, в 2004 — Андрій Шевченко у складі італійського Мілана.