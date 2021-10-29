 Золотий м’яч 2021: список претендентів та фаворити | Футбол | Champion.com.ua
Золотий м’яч 2021: список претендентів та фаворити
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Золотий м’яч 2021: список претендентів та фаворити

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Церемонія нагородження відбудеться 29 листопада 2021 року в Парижі
Золотий м’яч 2021: список претендентів та фаворити
Getty images

Джерело - Чемпіон.

8 жовтня France Football оголосив список з 30 претендентів на звання найкращого гравця світу 2021 року за версією видання.

Переможець та новий володар Золотого м’яча стане відомий 29 листопада на 65-й щорічній церемонії, що пройде в столиці Франції Парижі в театрі Шатле.

Претенденти на Золотий м’яч 2021

France Football оголосив список з 30 футболістів, що претендують на приз. Гравці були обрані редакцією французького видання. 

Ріяд Марез (Манчестер Сіті), Нголо Канте (Челсі), Ерлінг Голланд (Борусія Д), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Мейсон Маунт (Челсі), Гаррі Кейн (Тоттенхем), Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Ніколо Барелла (Інтер), Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ), Бруну Фернандеш (МЮ), Педрі (Барселона), Лука Модріч (Реал), Джорджо К’єлліні (Ювентус), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті), Лаутаро Мартінес (Інтер), Неймар (ПСЖ), Сімон К’яєр (Мілан), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Роберт Левандовский (Баварія), Жоржиньо (Челсі), Мохамед Салах (Ліверпуль), Сезар Аспілікуета (Челсі), Ромелу Лукаку (Інтер/Челсі), Кріштіану Роналду (Ювентус/МЮ), Жерар Морено (Вільярреал), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Луїс Суарес (Атлетіко), Філ Фоден (Манчестер Сіті).

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Як буде обраний переможець Золотого м’яча?

Після оголошення списку з 30-ти претендентів він був відправлений учасникам голосування: головним тренерам збірних, капітанам команд, а також журналістам, по одному представнику з кожної країни.

Трохи більше ніж за місяць до церемонії нагородження, а саме ввечері 24 жовтня, завершився прийом голосів. Ближче до події організатори оголосять шорт-лист з трьох імен, що набрали найбільше голосів, а вже 29 листопада буде названий переможець.

Кожен учасник голосування обрав 5 футболістів з 30-ти. Перший гравець в такому списку отримав 6 балів, другий — 4 бали, третій — 3 бали, четвертий — 2 бали, п’ятий — 1 бал.

Таким чином, вже обраний, але ще не відомий список з трьох найкращих гравців світу 2021 року.

Хто фаворити на Золотий м’яч 2021?

Є різні думки і оцінки шансів на перемогу в голосуванні на Золотий м’яч цього року.

Днями були опубліковані в інтернеті нібито результати голосування, згідно з якими найбільше балів отримав форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовскі. Друге місце нібито посів нападник ПСЖ (в минулому Барселони) та збірної Аргентини Ліонель Мессі, третє — форвард мадридського Реала та збірної Франції Карім Бензема.

Далі нібито йдуть Мохамед Салах, Жоржиньо, Кіліан Мбаппе, Нголо Канте, Ерлінг Холланд, Кріштіану Роналду (9-й) та Кевін де Брейне.

Пояснення таких результатів, а саме в першу чергу, ім’я переможця можна пояснити тим, що Роберт Левандовский, за оцінками багатьох експертів, мав отримати Золотий м’яч у 2020 році за видатні результати у складі Баварії, але через коронавірус і відміну ряду змагань (в тому числі переніс Євро-2020 на рік вперед) церемонія нагородження і голосування були відмінені організаторами. В цьому сенсі за результатами двох років Роберт має всі шанси на перемогу. Окрім здобутків 2020 року, Левандовский має в своєму активі 41 гол в Бунеслізі сезону 2020/21, який дозволив побити видатний рекорд Герда Мюллера.

Букмекери також передбачають перемогу польського бомбардира. Коефіцієнти на перемогу Левандовский коливаються від 1,3 до 1,7.

Не відрізняється думка букмекерів і щодо другого місця. Коефіцієнт на перемогу Мессі коливається від 2 до 2,75.

Враховуючи нібито витік інформації про переможця далі після дуету фаворитів — прірва. Коефіцієнт на Мохамеда Салаха становить від 9 до 21, на Каріма Бензема — від 15 до 34.

Втратив позиції у букмекерів півзахисник Челсі та збірної Італії Жоржиньо, в активі якого перемога в Лізі чемпіонів та на Євро-2020. Цього виявилось недостатньо, щоб скласти конкуренцію.

Хто раніше вигравав Золотий м’яч?

Визначення найкращого гравця Європи відбувається з 1956 року. 2020-й рік став єдиним, в якому не був визначений найкращий гравець континенту.

Тричі переможцями Золотого м’яча були визнані українські футболісти. В 1975 році приз виграв київський динамівець Олег Блохін, в 1986 — також динамівець Ігор Бєланов, в 2004 — Андрій Шевченко у складі італійського Мілана.

 

Рік

Гравець

Клуб

1956

Стенлі Метьюз

Блекпул

1957

Альфредо Ді Стефано

Реал Мадрид

1958

Раймон Копа

Реал Мадрид

1959

Альфредо Ді Стефано

Реал Мадрид

1960

Луїс Суарес

Барселона

1961

Омар Сіворі

Ювентус

1962

Йозеф Масопуст

Дукла (Прага)

1963

Лев Яшин

Динамо (Москва)

1964

Деніс Лоу

Манчестер Юнайтед

1965

Ейсебіо

Бенфіка

1966

Боббі Чарльтон

Манчестер Юнайтед

1967

Флоріан Альберт

Ференцварош

1968

Джордж Бест

Манчестер Юнайтед

1969

Джанні Рівера

Мілан

1970

Герд Мюллер

Баварія

1971

Йохан Кройф

Аякс

1972

Франц Беккенбауер

Баварія

1973

Йохан Кройф

Барселона

1974

Йохан Кройф

Барселона

1975

Олег Блохін

Динамо (Київ)

1976

Франц Беккенбауер

Баварія

1977

Аллан Сімонсен

Борусія (Менхенгладбах)

1978

Кевін Кіган

Гамбург

1979

Кевін Кіган

Гамбург

1980

Карл-Хайнц Румменігге

Баварія

1981

Карл-Хайнц Румменігге

Баварія

1982

Паоло Россі

Ювентус

1983

Мішель Платіні

Ювентус

1984

Мішель Платіні

Ювентус

1985

Мішель Платіні

Ювентус

1986

Ігор Бєланов

Динамо (Київ)

1987

Рууд Гулліт

Мілан

1988

Марко ван Бастен

Мілан

1989

Марко ван Бастен

Мілан

1990

Лотар Маттеус

Інтер

1991

Жан-Пьєр Папен

Олімпік Марсель

1992

Марко ван Бастен

Мілан

1993

Роберто Баджо

Ювентус

1994

Христо Стоічков

Барселона

1995

Джордж Веа

Мілан

1996

Маттіас Заммер

Борусія (Дортмунд)

1997

Роналдо

Інтер

1998

Зінедін Зідан

Ювентус

1999

Рівалдо

Барселона

2000

Луїш Фігу

Реал Мадрид

2001

Майкл Оуен

Ліверпуль

2002

Роналдо

Реал Мадрид

2003

Павел Недвед

Ювентус

2004

Андрій Шевченко

Мілан

2005

Роналдіньо

Барселона

2006

Фабіо Каннаваро

Реал Мадрид

2007

Кака

Мілан

2008

Кріштіану Роналду

Манчестер Юнайтед

2009

Ліонель Мессі

Барселона

2016

Кріштіану Роналду

Реал Мадрид

2017

Кріштіану Роналду

Реал Мадрид

2018

Лука Модріч

Реал Мадрид

2019

Ліонель Мессі

Барселона
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