Мессі всьоме виграв Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі виграв Золотий м'яч усьоме.

Про це повідомляє RTP.

За даними джерела, футболіста вже повідомили, що за підсумками голосування він став володарем нагороди. Мессі вже дав традиційне для переможця інтерв'ю журналу France Football.

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Минулого сезону Мессі у складі Барселони став найкращим бомбардиром Прімери, забивши 30 м'ячів. Крім того, зі збірною Аргентини він уперше у кар'єрі виграв великий турнір – аргентинці стали переможцями Кубка Америки.

Церемонія нагородження відбудеться у Парижі 29 листопада.