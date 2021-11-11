Маліновський: У мене з Петраковим одна ціль

Хавбек збірної України Руслан Маліновський спростував конфлікт з головним тренером Олександром Петраковим.

"Повернення у збірну? Нічого не змінилось, я завжди радий сюди приїжджати. Це честь для кожного футболіста. У нас багато якісних гравців, і для кожного приїзд у збірну – це бонус та мотивація. Ми з Петраковим розмовляли на тему моєї відсутності. Медіа неправильно подали цю інформацію. Насправді там нічого не було, робочі моменти, які потім подавали і продовжували, продовжували обговорювати.

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Нічого закривати не потрібно, все і так добре. У нас одна ціль – вийти на чемпіонат світу. Це найважливіше, а індивідуальні питання відходять на другий план", - відзначив Маліновський.