Петраков: Я задоволений командою і грою

Збірна України не використала багато гольових моментів у матчі з командою Болгарії.

Про це розповів в.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков.

"Дуже сподобалось, як грала моя команда. Я всім задоволений, але це його величність футбол, тим він і прекрасний. Не забиваєш ти – заб'ють тобі. Було багато невикористаних моментів, але я залишився задоволений командою і грою.

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Я людина досвідчена і ніколи не скажу – нам не щастить. Такого немає. Це суто технічна майстерність футболістів, от і все. Я задоволений тим, як хлопці грали в цій схемі. Я ще не прочитана книга, як часом кажуть про жінок.

Я повинен шукати, мінятися, у мене не було часу і контрольних матчів. Зараз мені сподобалось, рухаємось далі. Я нікого ніколи не заплутую. Зараз це нереально, якщо чесно. Всі дивляться ігри, читають, зараз все доступно в Інтернеті. Нікого не заплутаєш", - відзначив Петраков.