Манчестер Юнайтед не планує звільняти Сульшера

Джерело - sport.ua.
Керівництво Манчестер Юнайтед поки що не планує звільняти Уле Гуннара Сульшера з посади головного тренера.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Після невдачі у манчестерському дербі (0:2) керівництво Юнайтед не веде переговорів з іншими тренерами. Більшість членів ради директорів МЮ підтримують норвезького спеціаліста.
Співвласник МЮ Джоел Глейзер може змінити ситуацію, але від нього поки що не надходило жодних сигналів. Клуб набрав 17 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці АПЛ.
Нагадаємо, Роналду може покинути Манчестер Юнайтед.