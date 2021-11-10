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Манчестер Юнайтед не планує звільняти Сульшера

Сьогодні 09:30 102 0
Сульшер зберіг свою посаду
Манчестер Юнайтед не планує звільняти Сульшера
Фото - gettyimages
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Керівництво Манчестер Юнайтед поки що не планує звільняти Уле Гуннара Сульшера з посади головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Після невдачі у манчестерському дербі (0:2) керівництво Юнайтед не веде переговорів з іншими тренерами. Більшість членів ради директорів МЮ підтримують норвезького спеціаліста.

Співвласник МЮ Джоел Глейзер може змінити ситуацію, але від нього поки що не надходило жодних сигналів. Клуб набрав 17 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, Роналду може покинути Манчестер Юнайтед.

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