Церемонія нагородження проходила у Віндзорському замку

Джерело - Чемпiон.

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Маркус Рашфорд став кавалером Ордену Британської імперії.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, церемонія нагородження проходила у Віндзорському замку. Футболіст отримав нагороду з рук принца Вільяма, герцога Кембріджського.

Нападника було відзначено за активну громадянську позицію під час пандемії. Нагадаємо, у своїх соціальних мережах Рашфорд агітував за надання допомоги незаможним сім'ям, завдяки чому повернув англійським школярам безкоштовне харчування.

Раніше гравець отримав почесний ступінь доктора в університеті Манчестера та став лауреатом премії Football Black List 2021, яка відзначає внесок чорношкірих людей у ​​розвиток футболу.

Також повідомлялося, що британські студенти вивчатимуть використання Рашфордом соціальних мереж як інструмент громадянського активізму.