Наразі Манчестер Юнайтед йде шостим у турнірній таблиці АПЛ

Джерело - Чемпiон.

Кріштіану Роналду може покинути Манчестер Юнайтед наприкінці поточного сезону. Португальський форвард незадоволений результатами команди.

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Про це повідомляє Daily Express.

Над Юнайтед нависла реальна загроза непотрапляння до Ліги чемпіонів наступного сезону. Якщо це станеться, Роналду покине клуб – грати у Лізі Європи він не має наміру.

Роналду повернувся до Манчестер Юнайтед влітку поточного року. В нинішньому сезоні на його рахунку 9 голів та 1 асист у 12 матчах за клуб у всіх турнірах. Контракт 36-річного португальця діє до літа 2023 року.