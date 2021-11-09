Джерело - Чемпiон.
Кріштіану Роналду може покинути Манчестер Юнайтед наприкінці поточного сезону. Португальський форвард незадоволений результатами команди.
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Про це повідомляє Daily Express.
Над Юнайтед нависла реальна загроза непотрапляння до Ліги чемпіонів наступного сезону. Якщо це станеться, Роналду покине клуб – грати у Лізі Європи він не має наміру.
Роналду повернувся до Манчестер Юнайтед влітку поточного року. В нинішньому сезоні на його рахунку 9 голів та 1 асист у 12 матчах за клуб у всіх турнірах. Контракт 36-річного португальця діє до літа 2023 року.