Луческу пояснив поразку від Ворскли

Гравці Динамо не змогли психологічно відновитися до матчу з Ворсклою після поразки від Барселони у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

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"У програші винні насамперед ми. Я приймаю відповідальність за цю невдачу на себе. Мені не вдалося відновити гравців у психологічному плані після поразки від Барселони, яка принесла велике розчарування. У тій грі ми не заслуговували на програш. І це залишило свій слід – надто мало часу минуло після того матчу, щоб сьогодні гравці були готові на всі сто відсотків", - відзначив Луческу.