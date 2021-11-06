Перша поразка Динамо у поточному чемпіонаті України.

Джерело - Чемпіон.

У 14 турі Української Прем'єр-ліги Динамо вдома поступилось Ворсклі.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь клубу з Полтави.

Відзначимо, що на 80-й хвилині матчі Ворскла залишилась у меншості - арбітр за другу жовту картку вилучи Данила Кравчука.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 6 листопада

Динамо - Ворскла 1:2 (0:1)

Голи: 1:0 - 34 Рангел, 0:2 - 74 Тіль (пен), 1:2 - 90+5 Вітіньйо

Динамо: Бущан – Караваєв, Кендзьора, Забарний, Тимчик – Сидорчук – Де Пена (Вітіньо, 55), Буяльський, Шапаренко, Циганков – Рамірес (Гармаш, 46).

Ворскла: Різник – Якубу (Кушніренко, 85), Яворський, Тамм, Пердута – Кане, Челядін (Кравчук, 68), Пуцлін, Тілль – Степанюк – Рангел (Амількар, 90).

Попередження: Забарний, 33, Сидорчук, 45+2 – Тамм, 18, Пуцлін, 31, Кравчук, 78, Кушніренко, 90+6, Амількар, 90+6

Вилучення: Кравчук, 80 (друге попередження)

Нагадаємо, легенда Динамо вмовив Де Пену залишитися в клубі.