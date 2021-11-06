 УПЛ. Динамо - Ворскла 1:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Динамо - Ворскла 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 21:55 217 0
Огляд матчу Динамо - Ворскла
УПЛ. Динамо - Ворскла 1:2. Огляд матчу
#Динамо, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 14 турі Української Прем'єр-ліги Динамо вдома поступилось Ворсклі.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 6 листопада

Динамо - Ворскла 1:2 (0:1)

Голи: 1:0 - 34 Рангел, 0:2 - 74 Тіль  (пен), 1:2 - 90+5 Вітіньйо

Динамо: Бущан – Караваєв, Кендзьора, Забарний, Тимчик – Сидорчук – Де Пена (Вітіньо, 55), Буяльський, Шапаренко, Циганков – Рамірес (Гармаш, 46).

Ворскла: Різник – Якубу (Кушніренко, 85), Яворський, Тамм, Пердута – Кане, Челядін (Кравчук, 68), Пуцлін, Тілль – Степанюк – Рангел (Амількар, 90).

Попередження: Забарний, 33, Сидорчук, 45+2 – Тамм, 18, Пуцлін, 31, Кравчук, 78, Кушніренко, 90+6, Амількар, 90+6

Вилучення: Кравчук, 80 (друге попередження)

Нагадаємо, легенда Динамо вмовив Де Пену залишитися в клубі.

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