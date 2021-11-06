Луческу: Ворскла мала велику допомогу арбітра

Ворскла змогла переграти Динамо завдяки допомозі арбітра.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Ворскла зіграла краще та виграла. Більше тут не може бути жодних коментарів. У суперника було велике бажання, вони хотіли здобути перемогу всіма можливими способами. Крім того, вони мали велику допомогу від арбітра.

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Було багато незрозумілих для мене ситуацій, тому мені потрібно переглянути гру. Одна наша помилка призвела до пропущеного голу, після чого грати стало складніше, адже нам потрібно було атакувати та створювати моменти.

На жаль, досягти позитивного результату у нас не вийшло. Ми нервували, поспішали та припускалися багатьох помилок. Водночас суперник усіма способами намагався рвати ритм гри – було багато пауз, безпідставних зупинок. У тому числі нас гальмував і цей момент", - відзначив Луческу.