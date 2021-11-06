Конте: Тоттенгем поки не готовий до перемоги в АПЛ

Головний тренер "шпор" розповів про плани клубу

Джерело - ESPN.

Наразі чотири клуби в АПЛ є сильнішими за усі інші.

Про це заявив головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте.

"Зараз як мінімум чотири команди у Прем'єр-лізі відірвалися від решти. Наразі, чесно, я не можу сказати вам, що ця команда готова боротися за титул. Зараз є багато команд, які є стабільнішими. Але не клуби, бо цей клуб є суперстабільним", - заявив фахівець.

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"Але на полі необхідно попрацювати, щоб підвищити наш рівень і спробувати наблизитися до тих команд, які показують, що дуже сильні. Але я не боюся, бо завжди вперто працював задля досягнення мети. Я хотів відсвяткувати титул зі своїми клубами", - сказав Конте.

Нагадаємо, Конте сформував тренерський штаб у Тоттенгемі.