Конте сформував тренерський штаб у Тоттенгемі

Ставі відомий тренерський штаб Тоттенгема

Новий наставник Тоттенгема Антоніо Конте презентував свій тренерський штаб.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

До команди Конте потрапив Раян Мейсон. 30-річний фахівець донедавна керував напрямком розвитку футболістів в академії "шпор", а навесні тимчасово тренував Тоттенхем після відставки Моурінью. Тепер він буде тренером першої команди.

Також до штабу потрапили асистент Крістіан Стелліні, аналітик Джанлука Конте та фітнес-тренери Костантіно Коратті, Джан П'єро Вентроне та Стефано Бруно.

Раніше, Конте назвав амбіції Тоттенгема.