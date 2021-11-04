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Результати 4 туру Ліги конференції
Рома врятувалась у грі з Буде/Глімт, Тоттенгем обіграв Вітесс. Результати 4 туру Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі 4 туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій,

4 тур, 4 листопада

ПАОК - Копенгаген 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Живкович, 1:1 - 34 Анкерсен, 1:2 - 50 Б’єль

Ренн - Мура 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Баде

Рома - Буде/Глімт 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Солбаккен, 1:1 - 54 Ель-Шаараві, 1:2 - 65 Ботхейм, 2:2 -  84 Ібанез

Славія Прага - Маккабі Хайфа 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Кухта

Тоттенгем - Вітесс 3:2 (3:2)

Голи: 1:0 - 15 Сон, 2:0 - 22 Лукас, 3:0 - 28 Расмуссен (автогол), 3:1 - 32 Расмуссен, 3:2 - 39 Беро

Уніон Берлін - Феєнорд 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Сінестерра, 1:1 - 41 Тріммель, 1:2 - 72 Дессер

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