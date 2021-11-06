Фаната Вест Гема заарештували за пісні про євреїв

Уболівальники співали антисемітські пісні на адресу ортодоксального єврея

Джерело - Sky Sports.

Поліція заарештувала фаната Вест Гема за образи на адресу одного з пасажирів рейсу, який прямував до Бельгії, де "молотобійці" грали з Генком у Лізі Європи (2:2).

Про це повідомляє Sky Sports.

У соцмережах поширилося відео, на якому вболівальники співають антисемітські пісні на адресу ортодоксального єврея.

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55-річного вболівальника Вест Гема заарештували в аеропорту Станстед у Лондоні одразу після прибуття з Бельгії. Його доставили до поліцейської дільниці для допиту.

Раніше Вест Гем втратив перемогу над Генком.