Фаната Вест Гема заарештували за пісні про євреїв

Джерело - Sky Sports.
Поліція заарештувала фаната Вест Гема за образи на адресу одного з пасажирів рейсу, який прямував до Бельгії, де "молотобійці" грали з Генком у Лізі Європи (2:2).
Про це повідомляє Sky Sports.
У соцмережах поширилося відео, на якому вболівальники співають антисемітські пісні на адресу ортодоксального єврея.
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55-річного вболівальника Вест Гема заарештували в аеропорту Станстед у Лондоні одразу після прибуття з Бельгії. Його доставили до поліцейської дільниці для допиту.