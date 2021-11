Уболівальники Вест Гема, які летіли на матч Ліги Європи проти Генка (2:2), вляпалися у гучний скандал.

Про це повідомляє ВВС.

До мережі потрапило відео, де вболівальники співають образливих пісень на адресу пасажира єврейської зовнішності, який зайшов у літак.

Вест Гем випустив заяву, в якій суворо засудив дії фанатів. Ті, кого вдасться ідентифікувати, будуть довічно забанені для відвідин матчів клубу.

.@Ryanair will you be helping @WestHam to identify their fans taunting a Jewish passenger: “I’ve got a foreskin haven’t you, f***ing Jew”?



Did your crew take action and alert police?



These racist thugs must face the consequences of their actions. pic.twitter.com/GPaqcFdPEv