Вест Гем втратив перемогу над Генком, Наполі розгромив Легію Харатіна. Результати 4 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи
4 тур, 4 листопада
Брондбю - Рейнджерс 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Балогун (автогол), 1:1 - 77 Хаджі
Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Фегулі, 1:1 - 73 Камано
Генк - Вест Гем 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Пейнтсіл, 1:1 - 59 Бенрахма, 1:2 - 82 Бенрахма, 2:2 - 88 Соучек (автогол)
Легія - Наполі 1:4 (1:0)
Голи: 0:1 - Емрелі, 1:1 - 51 Зеліньскі, 1:2 - 75 Мертенс, 1:3 - 79 Лосано, 1:4 - 90 Уна
Ліон - Спарта Прага 3:0
Голи: 1:0 - 61 Слімані, 2:0 - 63 Слімані, 3:0 - 90+2 Екамбі
Монако - ПСВ 0:0
Олімпіакос Пірей - Айнтрахт Франкфурт 1:2 (1:1)
Реал Сосьєдад - Штурм Грац 1:1 (0:1)