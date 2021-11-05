Шуст: Що за людина Ахметов - усі ми розуміємо

Голкіперу Інгульця Богдану Шусту дуже сподобався Петро Димінський як президент Карпат.

Про це заявив сам футболіст.

"Всі президенти клубів різні. Про Сергія Курченка взагалі нічого не можу сказати.

Забрати такого прекрасного президента, як Ярославський, клуб і довести його до ручки - ненормально. Ну як забрати - купити. Він не мав зацікавленості в процесі. Він не розумів, куди потрапив, як керувати клубом. Так склалися обставини, що йому дали клуб.

Петро Димінський мені дуже сподобався як президент. Він мав простий погляд: футболіст заграв, за нього заплатили гідні гроші - він його відпускає.

Що за людина Ахметов - усі ми розуміємо. Це прекрасний управлінець у всьому. Дуже футбольна та життєва людина. Мало хто розуміє, що він дзвонить футболістам і вітає з днем ​​народження, переживає за них за терміни відновлення завжди на прямому контакті з медперсоналом. Людина живе футболом не тому, що стан дозволяє, а тому, що хоче і бажає цього. Через таке ставлення і клуб такий сильний", - сказав Шуст.