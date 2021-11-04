Матвієнко став найкращим гравцем Шахтаря у матчі з Реалом

Найкориснішим в матчі є Карім Бензема

Джерело - Чемпiон.

Найкориснішим гравцем поєдинку Реал - Шахтар (2:1) став нападник мадридського колективу Карім Бензема. Рейтинг ефективності його гри становив 340 балів.

За оцінками InStat.

У складі гірників найвищу оцінку отримав Микола Матвієнко (328 балів). До трійки найкращих гравців Шахтаря також увійшли Алан Патрік (292 бали) та Додо (277 балів).

Важливо: Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого у Лізі чемпіонів

В активі Миколи Матвієнка 111 ТТД при браку 7%, він виграв шість єдиноборств із семи, здійснив дев'ять перехоплень і чотири підбирання, а також три ключові передачі. Зазначимо сім обведень у виконанні Михайла Мудрика, чотири удари по воротах Фернандо та шість відборів Тараса Степаненка.