За підсумками четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА назвав номінантів, які претендують на звання найкращого голу тижня.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

До списку потрапили форвард Баварії Роберт Левандовський, нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, Карім Бензема з Реала та Лукас Нмеча з Вольфсбурга.

Претендують на найкращий гол тижня перший гол із двох Роналду у матчі з Аталантою (2:2), другий м'яч із трьох Левандовського у грі з Бенфікою (5:2), перший із двох голів Бензема у зустрічі з Шахтарем (2:1), а також переможний гол Нмечі у грі із Зальцбургом (2:1).

