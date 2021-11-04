Ліверпуль повторив свій неймовірний рекорд

Англійський клуб не програє 25 матчів поспіль

Джерело - Чемпiон.

У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів Ліверпуль обіграв Атлетіко з рахунком 2:0 і тим самим повторив свій рекорд з безпрограшної серії.

Про це повідомляє Gracenote Live,

Ліверпуль не програє 25 матчів поспіль (17 перемог та 8 нічиїх) у всіх турнірах, що є повторенням рекорду 1982 року. Тоді команда здобула 20 перемог і 5 разів зіграла внічию.

Завдяки перемозі над мадридським клубом Ліверпуль набрав 12 очок та достроково оформив вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з 1-го місця у групі В.

Нагадаємо, Шахтар у Лізі чемпіонів поступився Реалу.