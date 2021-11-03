 Шериф Вернидуба поступився Інтеру, Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Брюгге Соболя. Результати 4 туру Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Шериф Вернидуба поступився Інтеру, Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Брюгге Соболя. Результати 4 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:56 351 0
Результати 4 туру Ліги чемпіоні
Шериф Вернидуба поступився Інтеру, Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Брюгге Соболя. Результати 4 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Український оборонець Брюгге Едуард Соболь у матчі проти Манчестер Сіті вийшов у стартовому складі та був замінений на 72-й хвилині гри. Натомість Олександр Зінченко з'явився на полі на 80-й хвилині.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22
4 тур, 3 листопада
Група А

Манчестер Сіті - Брюгге 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Фоден, 1:1 - 17 Стоунс (автогол), 2:1 - 54 Марез, 3:1 - 72 Стерлінг, 4:1 - 90+2 Жезус

РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 8 Нкунку, 1:1 - 21 Вейналдум, 1:2 - 39 Вейналдум, 2:2 - 90+2 Собослай (пен)

Група С

Боруссія Д - Аякс 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Ройс, 1:1 - 72 Тадич, 1:2 - 83 Алле, 1:3 - 90+3 Классен

Спортінг - Бешикташ 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 31 Гонсалвеш, 2:0 - 38 Гонсалвеш, 3:0 - 41 Паулінью, 4:0 - 56 Сарабія

Група В

Ліверпуль - Атлетіко 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Діогу, 2:0 - 21 Мане

Група D

Шериф - Інтер 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Брозович, 0:2 - 66 Шкріняр, 0:3 - 82 Санчес, 1:3 - 90+2 Траоре

Раніше, Шахтар поступився Реалу.

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