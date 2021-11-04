Ліга конференцій. Зоря - ЦСКА 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Зоря перемагає ЦСКА на власному полі і продовжує боротьбу за вихід з групи Ліги конференцій!

90' ГОООООЛ! Зоря подвоює рахунок! У контратаку втікли луганці, Шахаб прострілив на Аллахяра, який забив у порожні ворота!

90' Відверто тягнуть час гравці Зорі, біля кутового прапорця суперника Аллахяр та Шахаб тримають м'яч.

90' Усією командою зараз Зоря на власній половині поля, дуже важливо луганцям втримати цю перемогу.

90' Заміна від Скрипника. Булеца пішов відпочивати, замість нього гру продовжив Алефрієнко.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Жуніньо прострілював з лівого флангу, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

89' Заміна в складі ЦСКА. Замість Юги на поле вийшов Крастєв.

87' ГООООООЛ! Зоря відкриває рахунок у матчі! Шахаб відібрав м'яч на фланзі, змістився у центр і потужно пробив у ближній кут.

86' Ахмедов зараз пресингував Вернидуба, але Мацапура встиг вийти з воріт і забрати м'яч.

85' Бай небезпечно пробивав по воротах Зорі з гострого кута, біля ближньої стійки пролетів м'яч.

83' Заміна в складі гостей. Замість Кайседо гру продовжив Ахмедов.

81' Керрі виконував подачу в штрафний майданчик, але першим на м'ячі був Імереков, який відвів загрозу від своїх воріт.

80' Ще одна зміна від Скрипника. Замість Луньова на поле вийшов Крістіан.

78' Йомов віддавав під удар Кайседо, але постріл еквадорця заблокував Вернидуб.

76' У штрафному майданчику впав Шахаб, але суддя продемонстрував жовту картку саме іранцю за симуляцію.

75' Булеца зараз грубо збив Лама, суддя обмежився усним попередженням.

73' Також заміна в складі гостей. Бай продовжив гру замість Вілдсхута.

71' Заміна в складі Зорі. Замість Снурніцина на поле вийшов Жуніньо.

70' Снурніцин у центрі поля грубо порушив правила за що отримав жовту картку.

69' Йомов зараз небезпечний удар наніс, біля ближньої дев'ятки пролетів м'яч.

67' Знову Керрі по воротах пробивав, але знову вище пробив ірландець.

65' Каррі після скидки пробивав, але трохи вище воріт пішов м'яч.

64' Імереков у підкаті збив Кайседо перед своїм штрафним майданчиком. Небезпечний стандарт для болгар.

63' Кутовий виконували гравці ЦСКА, але Вернидуб вибив м'яч подалі від своїх воріт.

61' У класну атаку виходили гравці Зорі, але Шахаб забарився з передачею і не реалізував потенційний вихід один на один Луньова.

59' Вернидуб втратив Кайседо у центрі поля і був змушений його збивати. Жовта картка для українця.

58' Шахаб наважився на удар з дуже дальньої дистанції, але вище воріт пішов м'яч.

57' ЦСКА продовжує робити закидання на Кайседо, але знову еквадорець у офсайді опинився.

55' Хомченовський намагався видати закидання на Луньова, але засильну передачу виконав Дмитро, м'яч пішов за межі поля.

53' Булеца хитро відпасував на Шахаба, але Захеді не встиг до м'яча трохи.

51' Шахаб у центрі поля намагався розвернутися і втікти від захисника, але його збив Маттей.

49' По черзі команди контролюють м'яч, не особливо поспішають забивати голи.

47' Без замін команди вийшли на другу половину гри.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нулі на табло Славутич-Арени.

45' Вернидуб у повітрі ліктем зачепив Кайседо. Арбітр усно попередив українського захисника.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Кайседо вривався у штрафний майданчик, але Мацапура встиг вийти з воріт і забрати м'яч у руки.

42' Закидання пішло на Кайседо, однак еквадорець опинився у офсайді.

40' Контролюють зараз болгари м'яч на своїй половині поля. Не можуть вони підійти до воріт Зорі.

38' Мазіку збив Луньова у центрі поля. Усним попередженням обмежився арбітр у цій ситуацій.

36' Кері подавав на дальню стійку, але м'яч перетнув лінію воріт.

34' Булеца подавав з кутового, але Вернидубу до м'яча не дав дістатися голкіпер.

33' Хомченовський будучи останнім захисником впав у боротьбі з Кайседо, на щастя для луганців, арбітр зафіксував фол.

32' Подача на Кайседо прямувала в штрафний майданчик, але Вернидуб головою вибив м'яч подалі від своїх воріт.

30' Кутовий виконували гравці ЦСКА, але знову луганці без проблем відбилися.

28' Вілдсхут на фланзі класно пішов від Фаворова, але забарився з передачею і втратив м'яч.

26' Кайседо опинився на газоні після боротьби з Імерековим, однак продовжив гру без допомоги медиків.

24' Закидання пішло на дальній кут від Луньова, але удар Фаворова парирував голкіпер.

22' Розіграли гравці ЦСКА корнер, але простріл було заблоковано.

21' Вілдсхут намагався Фаворова на фланзі накрутити, але лише кутовий вдалося заробити гостям.

19' Юга наважився на удар з дальньої дистанції, але набагато вище воріт пішов м'яч.

17' Лівим флангом атакували болгари, однак Снурніцин вибив м'яч у аут.

15' Після подачі з лівого флангу м'яч відскочив на Кайседо, який пробивав із середньої дистанції, але не ліг м'яч на ногу як слід, через що удар вийшов слабким, і Мацапура впіймав м'яч.

13' Шахаб зіткнувся у верховій боротьбі із захисником, проте гравці трохи полежавши на газоні продовжили матч.

11' Після корнера болгари швидко намагалися вийти в контратаку, але Хомченовський встиг вибити м'яч в аут.

9' Відбилися гравці ЦСКА після стандарту, а удар Луньова з рикошетом пішов на кутовий.

8' Луньов заробив небезпечний штрафний на фланзі.

6' Луганці намагаються активно пресингувати, але болгари поки більше контролюють м'яч.

4' Шахаб у підкаті намагався м'яч перехопити, але порушив правила у центрі поля.

3' Луньов виконував пас у розріз на Шахаба, але іранець опинився у офсайді.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги конференцій.

Команди виходять на поле:

Визначилися стартові склади команд:

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин – Хомченовський, Цвек – Сайядманеш, Булеца, Луньов – Шахаб

Запасні: Сапутін, Жилкін, Жунінью, Гладкий, Крістіан, Алефіренко

ЦСКА Софія: Бузатто – Туріцов, Маттей, Лам, Мазіку – Йомов, Юга, Жеферсон, Вілдсхут – Кері, Кайседо

Запасні: Євтімов, Варела, Бе, Чатаковіч, Крастєв, Дончєв, Ахмедов, Мухар, Галабов

Луганська Зоря зіграє проти софійського ЦСКА в четвертому турі Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться в четвер, 4 листопада, на стадіоні Славутич Арена в Запоріжжі о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 19:30.