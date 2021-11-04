Джерело - Чемпіон.
Зоря у четвертому турі Ліги конференцій вдома обіграла ЦСКА.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь українського клубу.
На 87-й хвилині гри рахунок у матчі відкрив Шахаб - нападник відібрав м'яч на фланзі, змістився у центр і потужно пробив у ближній кут воріт голкіпера ЦСКА.
У кінцівці матчу Зоря організувала контратаку, яку замкнув інший іранський нападник - Аллах'яр Сайядманеш.
Перемога дозволила Зорі набрати 6 очок у групі С.
Ліга конференції
4 тур, Група С
4 листопада
Зоря - ЦСКА Софія 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 87 Шахаб, 2:0 - 90+5 Сайядманеш