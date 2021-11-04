Зоря знову обіграла ЦСКА

Джерело - Чемпіон.

Зоря у четвертому турі Ліги конференцій вдома обіграла ЦСКА.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь українського клубу.

На 87-й хвилині гри рахунок у матчі відкрив Шахаб - нападник відібрав м'яч на фланзі, змістився у центр і потужно пробив у ближній кут воріт голкіпера ЦСКА.

У кінцівці матчу Зоря організувала контратаку, яку замкнув інший іранський нападник - Аллах'яр Сайядманеш.

Перемога дозволила Зорі набрати 6 очок у групі С.

Ліга конференції

4 тур, Група С

4 листопада

Зоря - ЦСКА Софія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 87 Шахаб, 2:0 - 90+5 Сайядманеш