Ньюкасл визначився з головним кандидатом на пост нового головного тренера

У "сорок" залишилося два претендента на місце коуча

Джерело - The Athletic.

Ньюкасл продовжує пошуки нового головного тренера після звільнення Стіва Брюса.

Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво "сорок" скоротило кількість кандидатур до двох.

Клуб розглядає варіанти із запрошенням Унаї Емері з Вільярреалу або Едді Хау, який влітку минулого року пішов із Борнмута і з того часу залишається без роботи.

Актуально: Ньюкасл може витратити 600 млн фунтів на трансфери

Саме Емері є пріоритетною кандидатурою для Ньюкаслу. Англійський клуб готовий заплатити за нього Вільярреалу 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, легенда Челсі може очолити Ньюкасл.