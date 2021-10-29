Легенда Челсі може очолити Ньюкасл

Джон Террі може очолити Ньюкасл

Легенда Челсі Джон Террі, який нині перебуває без роботи, може отримати шанс вперше стати головним тренером.

Про це повідомляє The Irish Sun.

Пошук Ньюкаслом заміни звільненому Стіву Брюсу триває. 40-річний колишній капітан лондонців і збірної Англії став одним із претендентів.

Террі має необхідну ліцензію та готовий прийняти виклик, адже він прагне розпочати самостійну тренерську кар'єру. До цього Джон працював лише асистентом в Астон Віллі (2018-2021 роки).

Раніше, Ньюкасл визначив пріоритетного кандидата на пост нового тренера.