Легенда Челсі може очолити Ньюкасл

Джерело - football24.ua.
Легенда Челсі Джон Террі, який нині перебуває без роботи, може отримати шанс вперше стати головним тренером.
Про це повідомляє The Irish Sun.
Пошук Ньюкаслом заміни звільненому Стіву Брюсу триває. 40-річний колишній капітан лондонців і збірної Англії став одним із претендентів.
Террі має необхідну ліцензію та готовий прийняти виклик, адже він прагне розпочати самостійну тренерську кар'єру. До цього Джон працював лише асистентом в Астон Віллі (2018-2021 роки).
Раніше, Ньюкасл визначив пріоритетного кандидата на пост нового тренера.