Ньюкасл може витратити 600 млн фунтів на трансфери

Ньюкасл може суттєво оновити склад

Керівництво Ньюкасла не матиме жодних обмежень, якщо взимку вирішить масштабно оновити склад.

Про це повідомляє Swiss Ramble.

Теоретично "сороки" можуть витратити 600 млн фунтів на трансфери і вписатися у фінансовий фейр-плей.

Уболівальникам Ньюкасла слід подякувати ненависному Майку Ешлі. Колишній власник клубу практично не витрачав гроші упродовж останніх сезонів, створивши запас для дотримання фінансового фейр-плею.

Мало того, за попередні 3 роки Ньюкасл мав чистий прибуток у розмірі 38 млн фунтів, що є величезною рідкістю в нинішніх реаліях АПЛ.

Раніше, поліція відкрила справу про расизм через банери фанатів з критикою саудівських власників Ньюкасла.