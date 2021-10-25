Ньюкасл може витратити 600 млн фунтів на трансфери

Джерело - football24.ua.
Керівництво Ньюкасла не матиме жодних обмежень, якщо взимку вирішить масштабно оновити склад.
Про це повідомляє Swiss Ramble.
Теоретично "сороки" можуть витратити 600 млн фунтів на трансфери і вписатися у фінансовий фейр-плей.
Уболівальникам Ньюкасла слід подякувати ненависному Майку Ешлі. Колишній власник клубу практично не витрачав гроші упродовж останніх сезонів, створивши запас для дотримання фінансового фейр-плею.
Мало того, за попередні 3 роки Ньюкасл мав чистий прибуток у розмірі 38 млн фунтів, що є величезною рідкістю в нинішніх реаліях АПЛ.
Раніше, поліція відкрила справу про расизм через банери фанатів з критикою саудівських власників Ньюкасла.