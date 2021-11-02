Мадридці вважають трансфер бельгійця невдалим

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Еден Азар може покинути мадридський клуб влітку.

Про це повідомляє Marca.

У мадридському клубі вважають трансфер бельгійця невдалим. У Реалі вважають, що він уже не вийде на той рівень, який демонстрував у Челсі, тому клуб шукає варіанти для Азара.

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Реал не планує розлучатися з Еденом у зимове трансферне вікно, оскільки хоче частково відбити витрачені кошти. Клуб розпочне роботу над трансфером Азара влітку 2022 року.

Нагадаємо, Лунін має пропозиції від трьох клубів.