Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

56' Пошкодження невелике у Гармаша, на газоні опинився Денис, але продовжив він поєдинок.

54' Активно атакують зараз каталонці, трохи притислися кияни до своїх воріт.

52' Депай подавав з кутового, але удар Ленгле заблокував Караваєв.

50' Ленгле грубо зупинив Циганкова, який втікав на ворота Барселони. "Гірчичник" для фулбека каталонців.

48' Де Пена виконував подачу у штрафний майданчик, але м'яч пішов у руки тер Штегену.

47' Гаві збив Де Пену на фланзі. Жовта картка для хавбека Барселони.

46' Другий тайм розпочався!

Завершуєтсья перший тайм! Динамо та Барселона чимало створюють моментів, але голів поки не забивали.

45' Буяльський заробив штрафний удар, але сам отримав жову за фол у попередньому епізоді.

45' У контратку втікали каталонці, але простріл Альби перехопив Бущан.

44' Пішла подача з кутового, але фол в атаці зафіксував суддя.

43' Мінгеса подавав у штрафний мадйнчик, Ніко класно головою пробив, але захисники заблокували цей удар.

41' Гармаш наступив на ногу Бускетсу, за що отримав жовту картку.

40' Пішла подача від Альби на дальню стійку, але Караваєв виграв верхову боротьбу і вибив м'яч подалі.

38' Депай намагався прострілити у штрафний майданчик, але Забарний заблокував цей пас.

37' Скидка у центр на Альбу пішла, але іспанець пробив вище воріт.

36' Мінгеса виконував подачу з флангу, але від Де Пени м'яч пішов на кутовий.

34' Гармаш боровся проти Бускетса і впав на газон, але свисток арбітра промовчав.

32' Альба виконував подачу зі штрафного, Ленгле у падінні пробив, але влучив у стійку.

30' Караваєв намагався зміститися у центр та пробити по воротах, але Мінгеса заблокував цю передачу.

28' Де Пена віддавав пас на Шапаренка, Микола пробивав у ближній кут, але трохи не влучив у площину воріт.

26' Де Пена пробивав після відскоку, але тер Штеген встиг скластися і ногою відбити цей удар.

25' Ніко грубо зіграв проти Циганкова на фланзі, штрафний для киян.

24' Циганков втік по флангу і прострілив на Шапаренка, але Микола пробив вкрай невдало, м'яч пішов за межі поля.

23' Шапаренко на газоні опинився, арбітр наступив на ногу Миколі. Півзахисник Динамо посміхнувся Гацегану та продовжив матч.

22' Фаті скидував під удар Бускетсу, але Серхіо пробив набагато вище воріт.

21' Сирота виконував закидання на Буяльського, але Віталій опинився у положенні "поза грою".

20' Гарсія прямою ногою пішов у Де Пену. Арбітр нагородив іспанця жовтою карткою.

19' Закидання у штрафний майданчик виконував Гаві, але м'яч за межі поля пішов.

17' Сирота у центрі поля збив Депая і зірвав атаку Барселони, однак арбітр пробачив українського захисника і лише усне попередження зробив.

15' Гаві виконував подачу у штрафний майданчик Динамо, але Бущан зачепив м'яч кінчиками пальців і не дав Альбі замкнути цю передачу на дальній стійці.

13' Контролюють тепер кияни м'яч, але дійти до воріт суперника поки не вдається.

11' Пішла подача від Депая, але м'яч прийшов у руки Бущану.

10' Шапаренко у центрі поля збив де Йонга, небезпечнйи стандарт для каталонців.

9' Бускетс виконував закидання у штрафний майданчик Динамо, але "блаугранас" так і не пробили по воротах господарів.

8' Циганков головою скидував на хід Караваєву, але Олександр забіг у невеличкий офсайд.

7' Караваєв з лівого флангу простріл виконував, але захисник Барселони вибив м'яч подалі.

6' Шапаренко розганяв контратаку, але вирішив віддати назад на Сидорчука, щоб зберегти м'яч.

5' На де Йонга пішла подача у штрафний майданчик, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

4' Депай підхопив м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але Сирота заблокував цей удар.

3' Відразу Барселона бере м'яч під свій контроль і починає створювати свою позицйійну атаку.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Раніше Динамо розгромило Барселону у Юнацькій лізі УЄФА.

Визначилися стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Ерік Гарсія, Лангле, Альба – Френкі де Йонг, Бускетс (к), Ніко – Фаті, Депай, Гаві

Київське Динамо зіграє проти Барселони у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 2 листопада, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.