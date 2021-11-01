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Екскапітан збірної України отримав грамоту від керівництва "ДНР"

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Екскапітан збірної України отримав грамоту від керівництва "ДНР"
#Тимощук

Джерело - fanday.net.

У першій роки війни Анатолій Тимощук отримав грамоту від керівництва так званого "ДНР".

Про це розповіла колишня дружина футболіста Надія Навроцька.

"З Донецька Тимощук теж вивіз через свої зв'язки наше майно, все, що міг, до Росії. А чому б і ні? У перші роки війни Тимощук одержав навіть якусь грамоту від керівництва "ДНР". Тож із Донецька теж може вивозити, що хоче. Тому я переконана, що із Росії Тимощук не збирається взагалі ніколи повертатися до України.

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Колись були варіанти повернутися через Шевченка, Павелка чи Ахметова. Але не думаю, що він цього хотів насправді", - розповіла Навроцька.

Відзначимо, що Анатолій Тимощук провів за збірну України 144 матчі і забив 4 м'ячі. Він є рекордсменом за кількістю матчів у футболці національної команди.

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