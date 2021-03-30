Федецький: Тимощук – патріот України

Попри роботу у російському Зеніті Анатолій Тимощук є патріотом України.

Про це розповів ексгравець збірної України Артем Федецький.

"Говорив Тимощуку щодо того, де йому працювати. Не весь світ зійшовся на одному Зеніті. Так, він творив з цим клубом історію, виграв Кубок УЄФА, був чемпіоном Росії, виграв практично все. Чому він зараз працює в Зеніті? Думаю, це особиста історія. Анатолій розлучився, у нього зараз інша жінка, і, думаю, це теж вплинуло.

А щодо його патріотизму – критики він багато вже отримав. Особисто знаю Толіка і його ставлення до України, вважаю, що він – патріот України. Всі звертають увагу на якісь вирвані фрази або вчинки, але коли він грав за збірну – ми часто їздили і до Львова в госпіталь до військових, і в Київ. Йому тоді відразу прилетіла з того боку критика. Він людина публічна і багато отримав на свою адресу. Зараз він працює там, це більш особисте і сімейне, він не хоче піднімати цю тему і виставляти на загальний показ", - розповів Федецький.