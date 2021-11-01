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Історія дня. Як Барселона заплатила 25 мільйонів євро за українця

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Інтерв'ю з Дмитром Чигринським, трансфер якого до Барселони став одним із найгучніших в історії українського футболу
Історія дня. Як Барселона заплатила 25 мільйонів євро за українця

Джерело - Чемпіон.

2 листопада київське Динамо зіграє домашній матч 3 туру Ліги Чемпіонів проти Барселони. Максим Розенко про українського захисника Дмитра Чигринского, який 12 років тому опинився у Барселоні.

Каталонці придбали українця за 25 мільйонів євро, за сезон Дмитро зіграв 12 матчів, не зміг закріпитися в основі іспанського гранду і повернувся у Шахтар. Донеччани сплатили Барселоні за Чигринського 15 мільйонів євро, тобто на 10 мільйонів дешевше, ніж продали за рік до того.

Через декілька днів після підписання контракту з Барселоною Дмитро відверто розповив мені про обставини і деталі цієї угоди. Квінтесенцію його відповідей наводжу нижче.

Радість в очах Луческу

- Дмитро, коли Шахтар грав проти Барселони ви помінилися футболками з Карлесом Пуйолем. Де зараз ця футболка?

- Займає почесне місце в спеціальній шафі з прозорим склом у Хмельницькому в батьків. Час від часу вдається поповнювати цю колекцію.

- Є думка, що ви були придбані на перспективу - на зміну Пуйолю. Цей факт не бентежить?

- З одного боку, Барселона наочно продемонструвала серйозність своїх намірів. Каталонці були максимально наполегливі з моїм трансфером. І керівництво клубу, і наставник команди Жузеп Гвардіола ясно дали зрозуміти, що всерйоз розраховують на мене. З іншого боку, я чудово усвідомлюю, що далі гарантій мені ніхто не дає. Все буде залежати від того, наскільки швидко зможу відповідати вимогам тренера, наскільки швидко зумію адаптуватися в команді.

- За Барселону виступав білорус Олександр Глєб, якого каталонці придбали за рік до вас за 20 мільйонів євро. Він в Барселоні не заграв. Вас цей приклад не насторожує?

- Як сказав би Штірліц, тут немає ніякого зв'язку. Ситуація з Глєбом ще одне свідчення, що не буває в таких командах як Барселона, щоб все відразу йшло красиво і гладко. Адже до переїзду в Каталонію білорус грав на дуже пристойному рівні в Німеччині та Англії. Тому мені потрібно бути готовим до всього. Відверто кажучи, і не чекаю, що у мене в Барселоні відразу все піде як по маслу.

- Коли після першого раунду переговорів між клубами було прийнято рішення, що Чигринський залишається в Донецьку, у вас на душі кішки не шкребли?

- Ні. На певному етапі ми все обговорили з президентом і дійсно прийняли рішення, що продовжую свої виступи за Шахтар. Після першої гри з Тімішоарою перестав стежити за інформацією, пов'язаною з моїм переходом в Барселону. Брат Віктор продовжував переглядати іспанську пресу Але навіть мені не говорив, що переговори з Барселоно не згорнуті. Потім, коли обставини змінилися, президент (Дмитро так називає Рината Ахметова - прим. М.Р.) сам зі мною зв'язався. Сказав, що я себе професійно повів. Але тепер, коли Ліга чемпіонів від нас "пішла", було б логічно продовжити переговори з Барселоною. Для мене цей дзвінок став приємним сюрпризом.

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- Як далі розвивалися події?

- Перед матчем-відповіддю з турецьким Сіваспор в рамках кваліфікації Ліги Європи мене викликав Мірча Луческу. Сказав, що Барселона вже готова виплатити за трансфер 25 мільйонів. До гри з Тімішоарою каталонці були готові розлучитися з 22 мільйонами. Додав, що, швидше за все, я піду. Мовляв, така цифра - імідж для всіх нас. На носі був матч на Суперкубок Європи в Монако. З Барселоною. І Містер відразу підкреслив, що йому важливо, щоб я допоміг у цій грі. Мовляв, з турками грати не будеш, відпочинь і готуйся до поєдинку в Монако. Наступного день ми зібралися в "Донбас Палаці" вже втрьох - з президентом. Він мене привітав з тим, що рішення прийнято.

- Коли одноклубники дізналися про це?

- Після приїзду в Монако - на командному зборах за день до гри з Барселоною. Містер сказав, що для мене це останній матч у складі Шахтаря, тому команда повинна зробити все, щоб його виграти. Хлопці мене відразу привітали.

- Але ви ще не поспішали розкривати всі карти перед громадськістю.

- Не бачив в цьому сенсу. Навіщо нагнітати ажіотаж перед важливим поєдинком? Та й тоді ще не було стовідсоткової гарантії, тому що мені треба було пройти медогляд і обговорити умови особистого контракту. Але інформація вже почала поширюватися в іспанських ЗМІ. І коли ми летіли в Монако, мене щільним кільцем оточили українські журналісти. Я відразу попросив не ставити питання про Барселону. Але з винахідливістю у представників ЗМІ проблем немає. Мене стали питати, чи зіграю на Донбас Арені, чи буду присутнім на відкритті стадіону і так далі. Почалися нескінченні дзвінки на мобільний, пішла метушня. Довелося для користі справи до гри обмежити своє спілкування з вашими колегами.

- Барселона не хотіла, щоб ви грали за Шахтар в Монако...

- Для мене гра дійсно була з розряду незвичайних. Не кожен день граєш проти команди, з якою через два дня збираєшся підписувати контракт. Плюс Луческу сказав, що Барселона  тисне на Шахтар, щоб я не брав участь в матчі. Але я швидко розібрався у власних відчуттях. Адже цією грою підводив риску під моїм семирічним перебуванням в системі Шахтаря. Донецьк став моєю другою домівкою. Плюс я завжди хотів зіграти в Суперкубку Європи. Вранці в день поєдинку сказав Містеру, що не маю жодних сумнівів в тому, що мені слід вийти на поле. До гри себе чудово почував і вийшов на поле зі свіжою головою.

- Коли Олександр Глєб переходив в Барселону з лондонського Арсеналу Арсен Венгер на прощання сказав: "Ти йдеш у велику команду. Але і йдеш ти теж з великої команди". Що вам на прощання сказав Мірча Луческу?

- Містер мене підтримав. Побажав удачі і сказав: "Діма, мій вихованець виїхав в Барселону - це важливо і для мене, і для іміджу клубу. Я тренував Інтер, тому знаю, що це таке - працювати в великих командах". В очах тренера  бачив щиру радість.

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Думати про 25 мільйонів - створювати собі дискомфорт

- Коли президент Барселони Жоан Лапорта вперше прилітав в Україну вести переговори щодо трансферу, зустрічався з вами?

- Ні. Питання стояло по іншому- вступаю в переговорний процес лише після того, як клуби домовляться між собою. Після цього повинен був пройти медобстеження і провести переговори щодо умов особистого контракту.

- У вас не було хвилювання з приводу медобстеження?

- Сказати, що зовсім не хвилювався, було б неправдою. Адже знав, що в таких клубах дуже педантично ставляться до подібного моменту. І було чимало прецедентів, коли у гравців знаходили якісь проблеми зі здоров'ям і зривалися вже майже підписані контракти. Але, з іншого боку, знав, що у мене зі здоров'ям все гаразд.

- Медобстеження в Барселоні здивувало?

- Не дуже. Здавав фізичні тести. Бігав з датчиками. Лікарі перевіряли мою функціональну готовність - як організм реагує на навантаження, як адаптується до них. Подивилися на різних апаратах мої суглоби, м'язи. Все це зайняло близько чотирьох годин. Ніяких вад не знайшли.

- А скільки йшли переговори за умовами особистого контракту?

- Все вирішилося швидко. У мене взагалі не було менеджера. Тому що в Шахтарі ставлення до мене з боку президента було приголомшливим, мені було гріх на щось скаржитися. Але коли вирішилося питання з Барселоною, у мене залишалося менше двох діб, щоб знайти собі менеджера. У моєму розумінні, між менеджером і футболістом має бути повна довіра. Тому мій вибір припав на свого рідного брата Віктора, який прекрасно знає англійську мову і має серйозний досвід спілкування з людьми. Брат і погоджував деталі особистого контракту з фінансовим директором Барселони Раулем.

- 25 мільйонів євро, які Барселона сплатила за трансфер українця, не тільки рекорд Шахтаря, але і всього клубного українського футболу. За 10 років до цього Мілан купував Андрія Шевченка за 25 мільйонів доларів, а Зеніт придбав права на Анатолія Тимощука за 20 мільйонів. На вас підсвідомо не тисне ця цифра?

- По-перше, після тих трансферів, які були вчинені в європейському футболі, ця сума не здається чимось незвичайним. По-друге, як відомо, цифри в футбол не грають. На жаль, але є чимало прикладів, коли за футболістів виплачували шалені гроші, але вони не могли себе реалізувати, губилися в новій команді. Тому я про це абсолютно не думаю. Не хочу сам себе створювати дискомфорт. Це з одного боку. А з іншого, мені, звичайно ж, не хочеться підводити людей, які проявили таку наполегливість і щире вірять в мене.

- Ваш дебют у Шахтарі на євроарені в 2004 році припав якраз на матч з Барселоною. В цьому є щось символічне?

- Я прихильник теорії, що ніщо не трапляється випадково.

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Особиста справа

Дмитро Чигринський. Народився 7 листопада 1986 року в місті Ізяслав, Хмельницька область, Україна.

Зріст 190 см. Вага 81 кг. Амплуа: захисник.

 У 14 років з футбольної школи львівських Карпат переїхав в школу донецького Шахтаря.

Виступав за команди: Шахтар Донецьк (2003-2015, з перервою), Металург Запоріжжя (2005-06), Барселона Іспанія (2009-10), Дніпро (2015-16), АЕК Афіни, Греція (з 2016 року по теперішній час).

Досягнення: Чемпіон Іспанії (2010). Чемпіон України (2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014). Володар Кубка України (2008, 2011, 2012, 2013). Володар Кубка УЄФА (2009).  Чемпіон Греції (2018).

Срібний призер чемпіонату Європи-2006 (U-21), включений в символічну збірну турніру (2006).

За збірну України зіграв 29 матчів.

Максим Розенко, Чемпіон

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