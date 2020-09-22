 Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Філіппов перейшов до бельгійського клубу
Сьогодні 11:33 254
Ломаченко: Мій бій з Лопесом увійде в історію
Сьогодні 12:09 262
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав
Сьогодні 12:00 3500
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до ТОП-5
Сьогодні 10:24 50608
Шевченко назвав заявку на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії
Вчора 19:44 2234
Кравець може повернутися у Туреччину
Вчора 16:59 2299
Зоря підписала македонського захисника
Вчора 16:45 3624
Кравця підписали в обхід Луческу – ЗМІ
Вчора 16:11 3981
Динамо готове заплатити 5 млн євро за аргентинського захисника
Вчора 14:40 1605
Кравець залишив Динамо
Вчора 14:09 4265
Блоги
Це треба бачити. Найгірші 20 секунд в історії футболу
Це треба бачити. Найгірші 20 секунд в історії футболу Valeriy Ruchka
18.09.2020 17:26 5806
Дуель українок. Левченко і Магучіх знову виграли золото і срібло Діамантової ліги
Дуель українок. Левченко і Магучіх знову виграли золото і срібло Діамантової ліги Valeriy Ruchka
18.09.2020 14:44 1418
Холіфілд продовжує відпрацьовувати потужні удари для повернення в ринг
Холіфілд продовжує відпрацьовувати потужні удари для повернення в ринг Valeriy Ruchka
18.09.2020 13:30 765
Новий світовий рекорд! Як Арман Дюплантіс перевершив досягнення Бубки
Новий світовий рекорд! Як Арман Дюплантіс перевершив досягнення Бубки Valeriy Ruchka
18.09.2020 10:33 1131
Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін
Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін Valeriy Ruchka
18.09.2020 10:09 985
ВІДЕО. Колос виходить вперед у грі з Арісом після вишуканого штрафного
ВІДЕО. Колос виходить вперед у грі з Арісом після вишуканого штрафного Андрій Твердохліб
17.09.2020 22:20 1403
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух Андрій Твердохліб
17.09.2020 15:44 2061
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції Андрій Твердохліб
17.09.2020 12:37 6335 1
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть!
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть! Андрій Твердохліб
17.09.2020 11:19 5275 4
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі Андрій Твердохліб
16.09.2020 19:22 3649
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд Андрій Твердохліб
16.09.2020 16:52 874 5
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
16.09.2020 14:28 15948
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
16.09.2020 12:27 2909
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги Андрій Твердохліб
16.09.2020 08:43 1270
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо Андрій Твердохліб
16.09.2020 08:08 5632
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:09 Бокс Ломаченко: Мій бій з Лопесом увійде в історію 262
12:00 Футбол Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 3500
11:51 Футбол Сім'я гравця Шахтаря потрапила у неприємну ситуацію в Одесі 800
11:39 Блог В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко 754
11:33 Футбол Філіппов перейшов до бельгійського клубу 254
11:15 Футбол Футболіст Динамо поїде в оренду в Чехію 958
10:57 Баскетбол Фінал чотирьох Кубка України покажуть два телеканали 699
10:41 Футбол У Динамо Кравець подорожчав на €25 тисяч 860
10:24 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до ТОП-5 50608
10:09 Футбол В Італії зарізали футбольного арбітра та його дівчину 1380
09:55 Футбол Астон Вілла - Шеффілд Юнайтед 1:0. Огляд матчу 592
09:40 Футбол Ромі можуть зарахувати технічну поразку від Верони 845
09:25 Футбол Чорноморець залишили два футболісти 1438
09:21 Єдиноборства Збірна України із самбо відправилася на збори в Болгарію 719
09:10 Футбол Верес - Прикарпаття 3:0. Огляд матчу 797
08:56 Хокей Тампа-Бей переграла Даллас у другому матчі фіналу Кубка Стенлі 1064
08:40 Футбол Мілан - Болонья 2:0. Огляд матчу 931
08:24 Футбол Севідов: Уже час шукати заміну Пятову 1626
08:08 Бокс Чарло: Ломаченко - справжній монстр 1388
07:12 Футбол Севідов: Боюся, Шахтар через пару років заїде на базу у Конча-Заспу 2346
06:14 Пряма трансляція Гент - Динамо Київ: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE 1613
06:08 Футбол Вулвергемптон - Манчестер Сіті 1:3. Огляд матчу 1541
00:09 Футбол Манчестер Сіті обіграв Вулвергемптон у 2 турі АПЛ 1936
21 Вересня 2020
23:53 Футбол Хедіра може перейти у ПСЖ 1996
23:39 Футбол Мілан розібрався із Болоньєю у 1 турі Серії А 1894

Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав

Сьогодні 12:00 3500 0
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав

Джерело - Чемпіон.

Він відіграв за київське Динамо шість сезонів. Забивав Барселоні. Але, здається, не зумів розкрити весь свій потенціал. У відвертій чоловічій розмові з Максимом Розенко Павло Шкапенко розповів, як рибалив разом з Ребровим на озері, хто блокував його перехід в англійський Сандерленд і що говорив Лужний партнерам на тренуваннях.

Перша зарплата в Динамо – 600 доларів

- Павле, для вас запрошення в Динамо було несподіваним?

- І так, і ні. У 1992 році у складі фактично юнацької збірної України ми з'їздили на турнір до Голландії. Зараз це важко пояснити, але тоді наша команда виступала під маркою київського Динамо. У складі делегації був і знаменитий селекціонер першої команди Анатолій Сучков. У Країні тюльпанів ми виступили непогано, я забив кілька голів. А на банкеті після турніру зайшла розмова, що мною зацікавився Ференцварош. Але в підсумку замість Будапешта опинився в Києві - Сучков разом з Михайло Ошемковом приїхали за мною в Запоріжжя.

- Погодилися відразу?

- На переговори відправився разом з батьком. Він працював завідувачем аптеки. Спочатку нам запропонували почекати в коридорі - керівництво Металурга обговорювало нюанси переходу з Сучковим і Ошемковим.  По своїм питанням в офіс завітали ветерани Металурга Юрій Сивуха та Ігор Наконечний. Поцікавилися, що я, салабон, тут роблю. Я розвів руками: "В Динамо запрошують. А я не хочу їхати із Запоріжжя". Ігор здивовано подивився і сказав: "У Металург ти завжди встигнеш повернутися, а Динамо буває раз у житті, і то далеко не у всіх. Їдь і навіть не думай!".

- І ви вирішили прислухалися до його думки?

- Не відразу. Справа в тому, що Металург не горів бажанням зі мною розлучатися. Президентом клубу був Розенко. Ми зайшли з батьком в кабінет, він говорить, що, враховуючи обставини, мені пропонують новий, поліпшений контракт. І дають дві Таврії! Дві Таврії! На той час для молодого пацана це був космос. Розенко підсумував: "Залишайся, синку!". Я навіть трохи розгубився. На відміну від тато, який спокійно резюмував: "А тепер давайте вислухаємо пропозицію Динамо".

- І які умови озвучив Ошемков?

- Зарплата - 600 доларів на місяць, у службове користування дають мерседес. Відіграю за Динамо три роки і мені оформляють його у власність. Мовляв, тепер слово за тобою. Різниця в умовах, звичайно, була колосальною. Моя відповідь Ошемкова, напевно, здивувала: "Взагалі-то я за Дніпро мріяв грати, але раз кличете в Динамо, поїду до Києва". Справа в тому, що матчі між Металургом та Дніпром тоді носили дуже принциповий характер, Дніпро у 80-х гримів на весь Союз, і я щиро хотів виступати за дніпрян.

- У Динамо ви прийшли майже в один час з Ребровим. Подружилися?

- Звичайно. Нас в одному номері поселили - спочатку в готелі "Турист". Підтримували один одного. Я смикнув передній м'яз - це була моя перша травма, яку лікував уколами. 22-23 дня колють уколи в м'яз - це було в новинку. Коли отримав травму, настрій погіршився, виникли думки повернутися до Запоріжжя. Сергій мене морально підтримав. Потім у мене все налагодилося, в першій офіційній грі вийшов на другий тайм з Дніпром за рахунком 1: 1. З подачі Шматоваленко забив переможний гол Дніпру, зя який я все дитинство мріяв грати! Незабаром отримав й запрошення до збірної України - дебютував на виїзному матчі з Польщею.

А у Сергія почалися проблеми з коліном - потрібно було нарощувати хрящ. Питання стояло, як приросте хрящ, чи буде він взагалі далі грати. Ребров сильно переживав. Пару місяців йому не можна було навантажувати коліно. Нас до того часу вже переселили в готель "Україна". Вже я його підтримував. В результаті й у Сергія  все налагодилося.

- На рибалку разом з Ребровим ходили?

- Якраз з риболовлею пов'язана  історія. Неодружені тоді заїжджали на базу за два дні до гри. Наприклад, якщо матч у суботу, заїзд в четвер. Потрібно було якось коротати час. Ми купили вудочки, ввечері пішли на озеро. Легендарна Трохимівна, яку ще Щербицький цілував у щоку, загорнула нам кілька бутербродів. І ось сидимо ми біля озера, рибалимо. Підійшли дівчата - зовсім молоді. Виявилося, гімнастки з олімпійської бази. Підсіли до нас, ми їх почали розпитувати про спортивну гімнастику. Дивлюся, вони на бутерброди косяться. Ми їм запропонували перекусити. Спочатку відмовлялися. Мовляв, нам не можна. Потім жадібно накинулися. Розповіли, що у них зважування на кожному тренуванні і штрафи за 100 зайвих грам ваги. Вони весь час голодними ходять. Доходить до того, що скоринки хліба вони ховали в зливному бачку, щоб тренери їх не знайшли. Їли їх вночі. Ми з Сергієм були вражені.

- А хто з Динамо вражав на полі - своєю суворістю?

- Лужний. Згадую його забігання на тренуваннях. У Динамо на той час вже з'явився Олексій Герасименко. Він приймає м'яч, Олег біжить і кричить "забігаю". Олексій раз пробив, другий віддав в середину. Лужний, коли повертався з другого забігання, проходячи повз Герасименка, пригрозив: "Ще раз не віддаси, я тобі кадик вирву". При цьому відразу після гри Лужний моментально остивав.

Піджак у ломбарді

- Пам'ятаєте історію з вашим малиновим піджаком?

- Навіть не знаю, чи варто її згадувати. Втім, чого вже там. Якось Йожеф Сабо не взяв на збори в Німеччину литовських легіонерів Динамо Вальдаса Мартінкенаса та Ігоря Панкратьєва - залишив їх у Києві з другою командою. Після збору повертаюся, бачу, мій фірмовий малиновий піджак продається у валютному кіоску в холі готелю. Пам'ятаєте, тоді, на початку 90-х, була мода на малинові піджаки? Впізнаю свою річ, нічого зрозуміти не можу. Підходить Мартінкенас з винуватим виразом обличчя. Каже: "Паша, вибач, у нас гроші закінчилися, ми твій піджак заклали. Викупи сам, як отримаємо зарплату, віддамо". Виявилося, хлопці взяли ключі у чергової, сказали, що хочуть відеокасети подивитися - у мене в номері відеомагнітофон стояв. Ну і взяли цей малиновий піджак. Вальдас взагалі був хорошим мужиком. Серйозним. Я запам'ятав, що навіть Сабо з Мартінкенасом не ризикував вступати в словесні перепалки. На розборі польотів Йожеф Йожефович щось скаже Вальдасу, той почне заперечувати у відповідь. Сабо відмовчувався.

- Хто веселив у Динамо?

- Кормільцев. І в Динамо, і після. Під час відпустки в грудні ми в Києві завжди збиралися в залі ЦСКА. Грали, підтримували форму. Перед новим роком - традиційний банкет. Сергій мав прилетіти з Москви. Запізнювався. Нарешті забігає в банкетний зал, скидає верхній одяг. На шиї висить дві медалі чемпіона України. Сергій почав ними дзвеніти. Каже, в Динамо в основному навколо поля бігав, але дві золоті медалі отримав і два кубки країни виграв.

Також запам'яталися протистояння на тренуваннях Джишкаріані з Топчієвим. Вправа називалося утримання м'яча. Михайло - різкий, маленький, худий, вітром носило. Дмитро - габаритний, тягучий, довгий. За рухами  хуткого грузина не встигав. Зопалу почав лупити його в підкатах. Раз дав, той перекинувся, ледь не вбився. Потім ще. І ще. Після третього разу Джішкаріані схопився, взяв м'яч в руки і підніс Топчієву з емоційним спічем: "На, візьми цей м'яч, тільки не ламай мені більше ноги".

- Ваша найпам'ятніша гра за Динамо - перемога над Барселоною?

- Найбільш пам'ятним був епізод після неї. Хоча і матч видався яскравим - вже на п'ятій хвилині забив гол. Стадіон на мить затих - вболівальники самі не повірили в таке щастя. Потім вибухнув. Коли заробив пенальті, на трибунах було щось неймовірне. У підсумку виграли 3:1. До мене із Запоріжжя приїхав батько. Після матчу сіли в машину, потрібно було з'їздити на базу відвезти речі. Їдемо, раптом чую схлипування. Повертаюсь, із подивом бачу у батька сльози на очах. "Тато, ти чого?" - запитую. "Це від щастя! Пишаюся тобою, синку!" - крізь сльози відповідає батько.

- Після переможного матчу з Барселоною ви ні з ким не помінялися футболками через дефіцит останніх. Коли в Динамо дозволили цей жест доброї волі?

- Уже при Лобановському. До цього часто в єврокубках після матчів суперники пропонували помінятися футболками. Але ми могли віддати футболку тільки в останній грі в сезоні. Тому змушені були негативно качати головами, пам'ятаючи настанову адміністратора "берегти амуніцію". Суперники дивувалися. Але вже за часів Валерія Васильовича все прийшло в норму.

- Правда, що за перемогу над Баварією в груповому турнірі Ліги чемпіонів в грудні 1994 року керівництва Динамо обіцяло гравцям по 40 тисяч доларів преміальних?

 - Преміальні за перемогу в груповому турнірі Ліги чемпіонів були, якщо не помиляюсь, по 3 тисячі доларів. Але за вихід з групи бонуси вже вселяли повагу. А перед матчем із Баварією у нас склалася така ситуація, що перемога над німцями з різницею в два і більше м'ячів виводила нас у наступний раунд турніру. Але тоді отримати преміальні нам не судилося - юний Шева забив гол, Баварія відповіла чотирма.

6 тисяч фунтів на тиждень

- У 1996 році ви їздили на перегляд до британського Сандерленду. Чому не склалося з переходом?

- Вже встиг обговорити умови особистого контракту - мав отримувати 6 тисячах фунтів стерлінгів на тиждень. Нагадаю, в Англії зарплату щотижня виплачують. Але переходу перешкодили дві причини. По-перше, клуби не змогли домовитися про мою трансферну вартість. Але головною, на мій погляд, була друга причина. Лобановський до того часу вже приїхав до Києва, готувався прийняти команду. Нібито він сказав керівництву клуба Шкапенко не продавати.

- Коли Хенрік Ларссон зламав ногу, і стало ясно, що він не встигне відновитися до кінця контракту, Барселона спеціально продовжив з ним угоду. Ви стикалися з таким відносинам в клубах, за які виступали?

- У Динамо у мене була дуже складна травма - видалили частину м'яза стегна, замість якої вставили трансплантант. Пропустив близько чотирьох місяців. Операцію робили у Франції, хірург не обіцяв, що зможу знову грати у футбол. Це було при Лобановському, команда набирала обертів, Ювентусу тоді програли у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. У той непростий момент мене підтримав і Валерій Васильович, і керівництво клубу. Не повірите, але мені навіть преміальні за ігри у Лізі чемпіонів виплачували! Говорили, відновлюється швидше. Всі чекали, сподівалися, допомагали порадою та добрим словом.

- Але в підсумку з активною ігровий кар'єрою ви закінчили в 31 рік.

- Спочатку ключицю вивихнув, потім порвав хрестоподібні зв'язки. П'ять болтів вставили! Коліна відновив, а плече підводило. На полі без боротьби ніяк. А я при будь-якому падінні відчував, що ось-ось, ключиця вискочить. Вже виступаючи за Кубань вирішив, що на моєму віку вистачить травм. Працював дитячим тренером у школі. Випустив хлопців. Знову набирати дітей по 7-8 років не хочу. Зіткнувся з підходом, коли тренуватися ніде, не за що м'ячі купити. Потрібно на оренду поля збирати гроші з батьків. Тепер хочеться набратися досвіду в роботі з дорослими командами.

Досьє:

Дата народження: 16 грудень 1972 року.
Місце народження: Запоріжжя.
Амплуа: нападаючий.
Виступав за клуби: Металург Запоріжжя (1990 - 1992), Динамо Київ (1992 - 1998), ЦСКА Київ (1998-1999), Уралан Еліста (1999), Торпедо Москва (1999 - 2001), Шинник Ярославль (2001), Томь Томськ (2002), Кубань Краснодар (2003).
Досягнення: Чемпіон України 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 рр. Володар Кубка України 1993, 1996 та 1998. Володар Кубка Співдружності-1996.
За збірну України зіграв 10 матчів.

Максим Розенко, Чемпіон

 

Коментарі ()