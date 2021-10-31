Керівництво "шпор" може змінити тренера

Джерело - The Guardian.

Тоттенгем може звільнити головного тренера Нуну Ешпіріту Санту.

Про це повідомляє The Guardian.

Майбутнє 47-річного фахівця у лондонській команді під великим питанням після поразки від Манчестер Юнайтед.

Змінити Нуну можуть його співвітчизники Сержі Консейсау або Паулу Фонсека.

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Також керівництво "шпор" може повернутися до варіанта із запрошенням Антоніо Конте, який міг очолити команду ще влітку, проте переговори тоді зірвалися.