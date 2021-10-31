Джерело - The Guardian.
Тоттенгем може звільнити головного тренера Нуну Ешпіріту Санту.
Про це повідомляє The Guardian.
Майбутнє 47-річного фахівця у лондонській команді під великим питанням після поразки від Манчестер Юнайтед.
Змінити Нуну можуть його співвітчизники Сержі Консейсау або Паулу Фонсека.
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Також керівництво "шпор" може повернутися до варіанта із запрошенням Антоніо Конте, який міг очолити команду ще влітку, проте переговори тоді зірвалися.