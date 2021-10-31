Головний тренер Тоттенгема може покинути клуб

Джерело - isport.ua.
Керівництво Тоттенгема незадоволені виступом команди цього сезону.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скір.
Після 10 матчів "шпори" посідають в АПЛ 8 місце. У групі Ліги конференцій лондонський клуб йде третім із 4 очками після 3 ігор.
Важливо: Тоттенгем готовий позбутися від півзахисника
Майбутні два матчі – з Вітессом та Евертоном можуть стати визначальними для головного тренера Тоттенгема Нуну Ешпіріту Санту.
Повідомляється, що якщо "шпори" програють, португальському фахівцю загрожує звільнення.