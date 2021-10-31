Головний тренер Тоттенгема може покинути клуб

Наступні матчі будуть вирішальними

Керівництво Тоттенгема незадоволені виступом команди цього сезону.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скір.

Після 10 матчів "шпори" посідають в АПЛ 8 місце. У групі Ліги конференцій лондонський клуб йде третім із 4 очками після 3 ігор.

Важливо: Тоттенгем готовий позбутися від півзахисника

Майбутні два матчі – з Вітессом та Евертоном можуть стати визначальними для головного тренера Тоттенгема Нуну Ешпіріту Санту.

Повідомляється, що якщо "шпори" програють, португальському фахівцю загрожує звільнення.