Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 0:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпiон.
У матчі 10-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед впевнено переміг Тоттенгем.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 30 жовтня
Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Роналду, 0:2 - 64 Кавані, 0:3 - 86 Рашфорд
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Джерело - Чемпiон.
У матчі 10-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед впевнено переміг Тоттенгем.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 30 жовтня
Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Роналду, 0:2 - 64 Кавані, 0:3 - 86 Рашфорд