Маріуполь відмовився переносити матч з Динамо у Київ

Джерело - Чемпіон.
Динамо не змогло домовитися з Маріуполем про обмін домашніми матчами в чемпіонаті України.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
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"Цього тижня керівництвом Динамо, на прохання тренерського штабу, було здійснено спробу домовитися з Маріуполем про обмін домашніми матчами в УПЛ. Мета - полегшити логістику та виключити дальні переїзди перед матчем із Барселоною.
Очікувано – відмова", - йдеться в повідомленні.