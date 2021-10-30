Маріуполь відмовився переносити матч з Динамо у Київ

Матч відбудеться у Маріуполі

Джерело - Чемпіон.

Динамо не змогло домовитися з Маріуполем про обмін домашніми матчами в чемпіонаті України.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

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