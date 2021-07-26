Террі залишив Астон Віллу

Колишній футболіст збірної Англії і Челсі Джон Террі залишив посаду асистента головного тренера Астон Вілли.

Про це заявив сам фахівець.

"Для мене було величезною честю і привілеєм провести останні три роки в Астон Віллі. Зараз я відчуваю, що настав відповідний час, щоб прийняти надзвичайно важке рішення рухатися далі.

Я хочу з божевільним повагою ставлюся до наставника Діну Сміту і всім в Астон Віллі, і, серйозно подумавши про своє майбутнє цього літа, я щиро вважаю, що починати новий сезон, не будучи впевненим у тому, що це стане наступним кроком у моєму розвитку, несправедливо по відношенню до оточуючих.

Зараз я проведу деякий час з сім'єю, після чого, сподіваюся, отримати запрошення відвідати клуби з усіх куточків Європи, щоб продовжувати навчання, і в кінцевому підсумку самому стати головним тренером.

Я завжди прагнув розпочати кар'єру в якості футбольного менеджера, і, якщо випаде підходяща можливість, я відчуваю себе готовим до того, щоб прийняти такий виклик", - зазначив Террі.