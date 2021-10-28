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Ньюкасл визначив пріоритетного кандидата на пост нового тренера

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Ньюкасл визначив пріоритетного кандидата на пост нового тренера
Ньюкасл визначив пріоритетного кандидата на пост нового тренера
#Ньюкасл

Джерело - isport.ua.

Керівництво Ньюкасла обрало пріоритетного кандидата на посаду головного тренера після звільнення Стіва Брюса.

Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк.

Новим наставником англійської команди може стати швейцарець Люсьєн Фавр.

Останнім місцем роботи 63-річного фахівця була дортмундська Боруссія, звідки його було звільнено у грудні 2020 року.

Також повідомляється, що новим спортивним директором "сорок" може стати Марк Овермарс, який зараз обіймає аналогічну посаду в Аяксі.

Нагадаємо, Ньюкасл може витратити 600 млн фунтів на трансфери.

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