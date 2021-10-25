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Сульшер втратив довіру лідерів Манчестер Юнайтед

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У Манчестер Юнайтед може змінитися тренер
Сульшер втратив довіру лідерів Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Низка гравців Манчестер Юнайтед  не вірить у здатність головного тренера Уле Гуннара Сульшера вийти з кризової ситуації.

Про це повідомляє MEN.

Команда здобула жалюгідне очко в останніх 4 турах АПЛ і звалилася на сьому сходинку. Погба та Шоу публічно визнали ігрові проблеми і необхідність змін, проте в роздягальні ситуація ще гірша.

Розгромна поразка від Ліверпуля (0:5) може стати останньою краплею, і Сульшера звільнять ще до наступного матчу проти Тоттенгема.

Нагадаємо, Зідан відмовився очолити Манчестер Юнайтед.

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