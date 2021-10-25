Манчестер Юнайтед може звільнити Сульшера до матчу з Тоттенгемом

Джерело - isport.ua.
Уле Гуннар Сульшер може покинути пост головного тренера Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
У керівництві клубу серйозно задумалися про те, щоб звільнити норвежця до матчу 10-го туру АПЛ проти Тоттенгема.
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МЮ програв 5 з 9 останніх матчів, а в АПЛ команда не перемагає вже 4 гри поспіль. Вчора манкуніанці зазнали найбільше домашню поразку від Ліверпуля (0:5) за всю історію.
Нагадаємо, в липні Манчестер Юнайтед уклав з Сульшер новий контракт терміном на 3 роки.