Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Барселони Рональд Куман увійшов в історію Ла-Ліги, ставши всього лише другим фахівцем, який програв свої перші три Ель Класіко.

Про це повідомляє OptaJose.

У неділю каталонці на Камп Ноу зазнали поразки від Реала з рахунком 1:2. Серхіо Агуеро забив свій дебютний гол.

Першим тренером, який програв перші три дербі, також був представник Барселони - Патрік О'Коннелл - в період з 1935 по 1940 рік.

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