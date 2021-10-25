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Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО

Сьогодні 07:27 Віктор Слюсаренко 313 0
Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО
#Куман, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Поразка Барселони від Реала (1:2) у матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії викликала бурхливу реакцію уболівальників.

Фани каталонського клубу не пробачили тренеру команди Рональду Куману поразку на Камп Ноу.

Після гри безліч уболівальників оточили автомобіль Кумана, коли той намагався покинути стадіон. Люди почали стукати по машині і кричати.

Керівництво Барселони засудило поведінку своїх шанувальників.

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