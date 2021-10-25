Джерело - Чемпіон.

Поразка Барселони від Реала (1:2) у матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії викликала бурхливу реакцію уболівальників.

Фани каталонського клубу не пробачили тренеру команди Рональду Куману поразку на Камп Ноу.

Після гри безліч уболівальників оточили автомобіль Кумана, коли той намагався покинути стадіон. Люди почали стукати по машині і кричати.

Керівництво Барселони засудило поведінку своїх шанувальників.

Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto — Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021

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