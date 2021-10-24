Джерело - Чемпіон.
Зоря мінімально переграла Колос у 12 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 24 жовтня
Гол: 1:0 - 38 Аллахяр
Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Цвек, Булеца, Луньов(Фрімпонг 87), Гладкий, Аллахяр, Шахаб(Крістіан 75)
Запасні: Жилкін, Руфаті, Рейс, Алібеков, Казаков, Нагнойний, Гільєрме
Колос: Фесюн, Ром, Павловець, Новак, Чорноморець, Чурко(Сітчінава 74), Мілько, Богданов(Нурієв 84), Ільїн (Велетень 89), Ренан(Костишин 58), Лисенко
Запасні: Маханьков, Гавриш, Петров, Нгамба, Задоя
Попередження: Чурко 13, Чорноморець 24, Гладкий 28, Хомченовський 34, Шахаб 68
Нагадаємо, Динамо упевнено перемогло Дніпро-1.