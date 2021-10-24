УПЛ. Зоря розібралася з Колосом у 12 турі

Єдиний гол у матчі забив Аллахяр з передачі Шахаба

Джерело - Чемпіон.

Зоря мінімально переграла Колос у 12 турі української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Аллахяр з передачі Шахаба.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 24 жовтня

Зоря - Колос 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 38 Аллахяр

Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Цвек, Булеца, Луньов(Фрімпонг 87), Гладкий, Аллахяр, Шахаб(Крістіан 75)

Запасні: Жилкін, Руфаті, Рейс, Алібеков, Казаков, Нагнойний, Гільєрме

Колос: Фесюн, Ром, Павловець, Новак, Чорноморець, Чурко(Сітчінава 74), Мілько, Богданов(Нурієв 84), Ільїн (Велетень 89), Ренан(Костишин 58), Лисенко

Запасні: Маханьков, Гавриш, Петров, Нгамба, Задоя

Попередження: Чурко 13, Чорноморець 24, Гладкий 28, Хомченовський 34, Шахаб 68

Нагадаємо, Динамо упевнено перемогло Дніпро-1.