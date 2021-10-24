УПЛ. Динамо упевнено перемогло Дніпро-1 у 12 турі

Циганков та Гармаш принесли киянам перемогу

Джерело - Чемпіон.

Динамо перемогло Дніпро-1 в рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь киян. Голами відзначилися Віктор Циганков та Денис Гармаш, який вишов на заміну.

Чемпіонат України -УПЛ

12 тур, 24 жовтня

Динамо - Дніпро-1 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Циганков, 2:0 - 71 Гармаш

Динамо: Бущан, Шепелєв(Шапаренко 46), Рамірес(Гармаш 67), Циганков, Миколенко(Караваєв 76), Андрієвський(Сидорчук 46), Вітіньйо(Де Пена 46), Тимчик, Забарний, Буяльський, Кендзьора

Запасні: Бойко, Вербич, Лєднєв, Сирота

Дніпро-1: Кожокару, Лучкевич (Адамюк 72), Логінов (Чуже 85), Сваток, Нельсон, Ігнатенко, Піхальонок, Гуцуляк, Джурасек (Білл 85), Ярмолюк(Назаренко 72), Довбик

Запасні: Юрчук, Батагов, Ді Франко, Паст

Попередження: Ігнатенко 34, Андрієвський 40, Логінов 69

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