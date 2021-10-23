 УПЛ. Чорноморець - Львів 1:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Чорноморець - Львів 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 21:58 137 0
Команди обмінялися голами у другому таймі
УПЛ. Чорноморець - Львів 1:1. Огляд матчу
#Чорноморець, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів та Чорноморець розписали мирову в 12 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 23 жовтня

Чорноморець - Львів 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Михайленко, 1:1 - 77 Ернест

Чорноморець: Кучерук, Дубко, Біловар, Вантух, Путря, Кузик (Авагімян70), Михайленко, Вачіберадзе (Ісаєнко 69), Смирний, Цітаішвілі, Бугай (Ванат 70)

Запасні: Паламарчук, Скорко, Долгов, Тлумак, Кравченко, Брагару

Львів: Ілющенков, Романчук, Ернест, Якімець (Ременяк 59), Політило, Брікнер, Альваро(Семенів 67), Зозуля(Грисьо 75), Чір'як(Нич 59), Довгий, Лека

Запасні: Костик, Крушинський, Сорокін, Бусько, Шина

Попередження: Брікнер 31, Путря 38, Зозуля 54, Цітаішвілі 55, Вачіберадзе 65, Грисьо 86

Раніше Шахтар у більшості переміг Ворсклу.

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